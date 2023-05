Nouvelles du Conte : Innefable La Fontaine – Anne Gouraud et Ivan Toulouse Parc Vernet, 28 juillet 2023, Bourdeaux.

Tout le monde connaît (ou croit connaître) ces textes qu’on n’a peut-être jamais vraiment bien écoutés..

2023-07-28 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-28 . .

Parc Vernet

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Everyone knows (or thinks they know) these texts that we may never have really listened to properly.

Todo el mundo conoce (o cree conocer) estos textos, a los que quizá nunca hayamos prestado la debida atención.

Jeder kennt (oder glaubt zu kennen) diese Texte, die man vielleicht nie wirklich gut gehört hat.

