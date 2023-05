Nouvelles du Conte. Contes au marché… Sur le marché, 27 juillet 2023, Bourdeaux.

Lors des marchés de Bourdeaux, Saoû et Dieulefit la conteuse Sophie Biset propose une animation contée pour petits et grands.

Contes et devinettes des fruits et des légumes ! Les fruits et les légumes comme vous ne les avez encore jamais dégustés…

Dès 11h.

2023-07-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-27 . .

Sur le marché

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During the markets of Bourdeaux, Saoû and Dieulefit the storyteller Sophie Biset proposes a storytelling animation for young and old.

Tales and riddles about fruits and vegetables! Fruits and vegetables as you have never tasted them before?

From 11 am

Durante los mercados de Burdeos, Saoû y Dieulefit, la cuentacuentos Sophie Biset propone una animación de cuentos para grandes y pequeños.

¡Cuentos y adivinanzas sobre frutas y verduras! Frutas y verduras como nunca las has probado..

A partir de las 11 h

Auf den Märkten von Bourdeaux, Saoû und Dieulefit bietet die Märchenerzählerin Sophie Biset ein Märchenprogramm für Groß und Klein an.

Märchen und Rätsel rund um Obst und Gemüse! Obst und Gemüse, wie Sie es noch nie probiert haben?

Ab 11 Uhr

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux