Fête de l’Ecole de Bourdeaux Parc de la Recluse, 23 juin 2023, Bourdeaux.

Fête de l’école au parc de la recluse

Animations pour les enfants : châteaux gonflables,

pêche aux canards, tour de calèche, etc…

Buvette et petite restauration par la Tirelire

Repas sur réservation à l’ADASS de Bourdeaux.

2023-06-23 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

Parc de la Recluse

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



School party at the Recluse Park

Animations for the children: inflatable castles,

duck fishing, carriage rides, etc…

Refreshment bar and snacks by the Tirelire

Meals on reservation at the ADASS of Bourdeaux

Fiesta escolar en el Parque Reclusa

Actividades para niños: castillos hinchables,

pesca de patos, paseos en carruaje, etc.

Refrescos y tentempiés en el Tirelire

Comidas previa reserva en el ADASS de Bourdeaux

Schulfest im Parc de la recluse (Park der Einsiedlerin)

Animationen für Kinder: Hüpfburgen,

entenangeln, Kutschfahrten usw.

Getränke und kleine Snacks von der Tirelire

Mahlzeiten auf Vorbestellung bei ADASS in Bourdeaux

