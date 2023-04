Nettoyage de la Viale de Bourdeaux, 17 juin 2023, Bourdeaux.

Nettoyage de Viale

Rendez vous à l’église de Viale à 8h30 pour le café/pognes

N’oubliez pas gants, sécateurs et outils divers …..

2023-06-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Viale Cleanup

Meet at the church of Viale at 8:30 am for coffee/potatoes

Don’t forget gloves, pruning shears and other tools ….

Limpieza de Viale

Reunión en la iglesia de Viale a las 8.30am para café/patatas

No olvides guantes, tijeras de podar y otras herramientas ….

Säuberung von Viale

Treffen Sie sich um 8:30 Uhr an der Kirche von Viale zum Kaffee/Poggen

Vergessen Sie nicht Handschuhe, Gartenscheren und verschiedene Werkzeuge ….

