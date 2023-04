Jour de fête Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’Évènement: Bourdeaux

Drôme

Jour de fête Médiathéque du Pays de Bourdeaux, 13 mai 2023, Bourdeaux. Concerts, ateliers, lecture,spectacles, jeux ….

2023-05-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. .

Médiathéque du Pays de Bourdeaux Place de la Lève

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concerts, workshops, reading, shows, games … Conciertos, talleres, lecturas, espectáculos, juegos … Konzerte, Workshops, Lesungen,Aufführungen, Spiele … Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’Évènement: Bourdeaux, Drôme Autres Lieu Médiathéque du Pays de Bourdeaux Adresse Médiathéque du Pays de Bourdeaux Place de la Lève Ville Bourdeaux Departement Drôme Lieu Ville Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux

Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/

Jour de fête Médiathéque du Pays de Bourdeaux 2023-05-13 was last modified: by Jour de fête Médiathéque du Pays de Bourdeaux Médiathéque du Pays de Bourdeaux 13 mai 2023 Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux

Bourdeaux Drôme