Vide grenier de la Tirelire Parc de la Recluse, 13 mai 2023, Bourdeaux.

Vide grenier au parc de la recluse

Buvette et restauration sur place

Inscription par mail à latirelire.asso@gmail.com

ou directement sur place dès 6h30

dans la limite des places disponibles.

6€ les 2 ml.

2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

Parc de la Recluse

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market in the park of the recluse

Refreshments and food on site

Registration by mail to latirelire.asso@gmail.com

or directly on the spot from 6:30 am

within the limits of available places.

6? per 2 ml

Mercadillo en el parque Recluse

Refrescos y comida in situ

Inscripciones por correo a latirelire.asso@gmail.com

o directamente in situ a partir de las 6h30

dentro del límite de plazas disponibles.

6? por 2 ml

Flohmarkt im Parc de la recluse

Getränke und Essen vor Ort

Anmeldung per E-Mail an latirelire.asso@gmail.com

oder direkt vor Ort ab 6:30 Uhr

im Rahmen der verfügbaren Plätze.

6? für 2 ml

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux