Nature de haut en bas – Repas perché Bourdeaux, 12 juillet 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Repas perché : Après une petite montée arboricole en autonomie, venez passer un moment de convivialité en dégustant un repas complet de bons tapas sur une table suspendue à 8m de hauteur..

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Perched meal: After a short, self-guided tree climb, come and enjoy a convivial meal of tapas on a table suspended 8m above the ground.

Comida encaramada: Tras una breve subida autoguiada a un árbol, venga a disfrutar de una agradable comida a base de tapas en una mesa suspendida a 8 metros del suelo.

Mahlzeit am Baum: Nach einem kleinen selbstständigen Aufstieg in den Bäumen verbringen Sie einen Moment der Geselligkeit und genießen eine komplette Mahlzeit mit guten Tapas auf einem Tisch, der in 8 m Höhe hängt.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux