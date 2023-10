Poule au pot Bourdalat, 28 octobre 2023, Bourdalat.

Bourdalat,Landes

Le temps automnal vous déprime ? Le repas Poule au pot vous réconfortera aussi bien l’estomac que le moral grâce à sa convivialité !

Au menu : Potage / Poule au pot farcie et ses légumes / Salade et son fromage / Dessert / Café – Armagnac / Vin rouge et rosé.

Pensez à vous inscrire avant le 22/10 !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Fall weather getting you down? The Poule au Pot meal is sure to cheer up both your stomach and your spirits!

Menu: Soup / Stuffed pot hen with vegetables / Salad with cheese / Dessert / Coffee – Armagnac / Red and rosé wine.

Don’t forget to sign up before 22/10!

¿Le deprime el otoño? La Poule au Pot le levantará el ánimo y el estómago

En el menú: Sopa / Pollo relleno y verduras / Ensalada y queso / Postre / Café – Armagnac / Vino tinto y rosado.

¡No olvide inscribirse antes del 22/10!

Bedrückt Sie das Herbstwetter? Das Essen « Poule au pot » wird dank seiner Geselligkeit sowohl Ihren Magen als auch Ihre Stimmung heben!

Menü: Suppe / Gefülltes Topfhuhn mit Gemüse / Salat mit Käse / Dessert / Kaffee – Armagnac / Rot- und Roséwein.

Denken Sie daran, sich vor dem 22.10. anzumelden!

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Landes d’Armagnac