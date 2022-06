Bourdalat en Fête Bourdalat Bourdalat Catégories d’évènement: Bourdalat

Landes Bourdalat 12 EUR L’envie de faire la fête est forte à Bourdalat alors c’est parti pour 4 jours d’ambiance avec concours de belote jeudi à 20h30, Soirée danses orientales vendredi à 20h30 en dégustant la Paëlla, une rando champêtre (6km) samedi matin, un mini concert rock à 16h30 pour terminer la soirée autour de la Bodega avec la Banda « la Pitchouri Band ». Dimanche on continue avec le gros repas traditionnel à 12h.

L'envie de faire la fête est forte à Bourdalat alors c'est parti pour 4 jours d'ambiance avec concours de belote, Soirée danses orientales, Paëlla, une rando champêtre (6km), mini concert rock, soirée Banda/Bodega et gros repas le dimanche.

