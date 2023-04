12ème Rallye vélo Bourvil Bourdainville Catégories d’Évènement: Bourdainville

12ème Rallye vélo Bourvil, 25 juin 2023, Bourdainville. Balade familiale au départ de Bourville, qui traversera Fontaine le Dun, Saint Pierre le Viger, Le Bourg Dun, Saint Aubin sur mer, la Chapelle sur Dun, Blosseville sur mer, Angiens et Ermenouville..

Family walk from Bourville, which will cross Fontaine le Dun, Saint Pierre le Viger, Le Bourg Dun, Saint Aubin sur mer, la Chapelle sur Dun, Blosseville sur mer, Angiens and Ermenouville. Paseo familiar con salida de Bourville, que atravesará Fontaine le Dun, Saint Pierre le Viger, Le Bourg Dun, Saint Aubin sur mer, la Chapelle sur Dun, Blosseville sur mer, Angiens y Ermenouville. Familienfreundlicher Spaziergang von Bourville aus, der durch Fontaine le Dun, Saint Pierre le Viger, Le Bourg Dun, Saint Aubin sur mer, La Chapelle sur Dun, Blosseville sur mer, Angiens und Ermenouville führt.

