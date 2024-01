Mes Souliers sont rouges Rue du Parc Bourbon-Lancy, samedi 20 avril 2024.

Mes Souliers sont rouges Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Rien n’arrête la marche de Mes Souliers sont Rouges jamais les deux pieds dans les mêmes galoches ! Ils se réinventent avec des compositions originales et des chansons écrites sur mesure. Ils jonglent avec les mots à double, triple sens, débitent un flow toujours plus virtuose. Les mélomanes et les fêtards, les vieux, les jeunes, les gars et les filles, tous sont invités dans leur musique anticonformiste.

Rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



