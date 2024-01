Maintenant, il y a Rue du Parc Bourbon-Lancy, vendredi 15 mars 2024.

Maintenant, il y a Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 16:00:00

fin : 2024-03-15

« Maintenant, il y a » est un spectacle musical qui donne la parole, à travers des témoignages et des expériences vécues, aux personnes cérébro-lésées suite à un accident de la route, une chute ou un AVC. En complément de ses ateliers, l’association « Rêver tout haut » leur a donné la possibilité d’aller plus loin, vers la création et notamment le spectacle vivant. L’objectif : se reconstruire et se raconter avec des chansons. Ils viennent ici vous présenter le résultat de leur travail.

EUR.

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Maintenant, il y a Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2024-01-11 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I