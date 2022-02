Bourbier + Monastr La salle gueule, 2 mars 2022, Marseille.

Bourbier + Monastr

La salle gueule, le mercredi 2 mars à 20:00

BOURBIER (Hardcore / Sludge, Menton) Leur premier EP sorti fin ’21 dénonçait l’horreur de la guerre et l’hypocrisie avec laquelle elle est encore abordée dans la construction de l’histoire nationaliste, toujours en vigueur dans les écoles. Si les images du livret venait d’archives de la première guerre mondiale, les exemples plus tardifs ne manquent malheureusement pas… Un nouvel album est déjà prêt, et on se demandera problablement si le pessimisme vient du groupe, ou si ce n’est qu’un reflet du monde autour. Avant ça, il faudra découvrir les nouveaux titres en concert. Arrêt obligatoire à Marseille pour s’échapper de la côte d’usure en direction d’une tournée en fRance. [https://bourbier.bandcamp.com/releases](https://bourbier.bandcamp.com/releases) MONASTR (Crust / Doom, Mars) Les mauvaises langues diront que le crust mélodique joué au ralenti s’explique par le vieillissement de la scène sans se renouveler. C’est peut-être vrai…. On en discutera au comptoir? toupatoupatoupa ça va un moment, mais tou pa tou pa c’est bien aussi. Dans le cas du duo de Monastr, loin d’être des nouveaux-venus dans la scène, ça passe surtout par un alourdissement du son et des riffs, et le renouvellement se fait dans le style. post-crust? Un morceau extrait de l’album à paraitre est sorti début Février. [https://monastr.bandcamp.com/](https://monastr.bandcamp.com/) PAF : 5€ + 1€ d’adhésion annuelle.

5€ + 1€ d’adhésion

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



