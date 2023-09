Marché de Noël Bourbach-le-Haut, 25 novembre 2023, Bourbach-le-Haut.

Bourbach-le-Haut,Haut-Rhin

Traditionnel marché de Noël avec produits artisanaux. Les stands sont tenus par des artisans, artistes et bricoleurs des environs..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est



Traditional Christmas market with artisanal products. The stands are held by craftsmen, artists and handymen of the area.

Tradicional mercado navideño de artesanía. Los puestos están atendidos por artesanos, artistas y aficionados locales.

Traditioneller Weihnachtsmarkt mit handgefertigten Produkten. Die Stände werden von Kunsthandwerkern, Künstlern und Bastlern aus der Umgebung betrieben.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay