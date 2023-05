Fête montagnarde : le Rossberg s’enflamm’s Waldmatt, 17 juin 2023, Bourbach-le-Haut.

Soirée concert et tartes flambées au grand air avec les groupes Fat Jeff et « Les Assoiffés » dans le cadre superbe du Rossberg..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Waldmatt

Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est



Evening concert and tartes flambées in the open air with the groups Fat Jeff and « Les Assoiffés » in the superb setting of the Rossberg.

Noche de concierto y tartas flambeadas al aire libre con los grupos Fat Jeff y « Les Assoiffés » en el magnífico marco del Rossberg.

Konzertabend und Flammkuchen unter freiem Himmel mit den Gruppen Fat Jeff und « Les Assoiffés » in der herrlichen Umgebung des Rossbergs.

