7ème montée historique route Joffre, 20 mai 2023, Bourbach-le-Haut.

Démonstration en côte de véhicules anciens et de compétition, sur route sécurisée et fermée..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR.

route Joffre

Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est



Demonstration of vintage and competition vehicles on a secured and closed road.

Demostración de ascenso de vehículos antiguos y de competición, en una carretera segura y cerrada.

Bergauf-Demonstration von Oldtimern und Rennfahrzeugen auf einer gesicherten und geschlossenen Straße.

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay