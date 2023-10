Fête de la Saint-Nicolas Bourbach-le-Bas, 2 décembre 2023, Bourbach-le-Bas.

Bourbach-le-Bas,Haut-Rhin

Traditionnelle fête de la Saint Nicolas : petit marché de Noël, chants des enfants sur le thème de Saint Nicolas et Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. EUR.

Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est



Traditional celebration of Saint Nicholas: small Christmas market, children’s songs on the theme of Saint Nicholas and Christmas.

Tradicional día de San Nicolás: pequeño mercado navideño, canciones infantiles sobre el tema de San Nicolás y la Navidad.

Traditionelles Nikolausfest: kleiner Weihnachtsmarkt, Lieder der Kinder zum Thema Nikolaus und Weihnachten.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay