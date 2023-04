Visite : les mines de fer, 6 juillet 2023, Bourbach-le-Bas.

Sur les traces des mineurs du XIXème siècle comme si vous y étiez ! La sortie comprend la visite de la grande mine (400 m de long !). Prêt de casques et lampes..

2023-07-06 à ; fin : 2023-08-31 17:00:00. EUR.

Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est



On the tracks of the 19th century miners as if you were there! The outing includes a visit to the large mine (400 m long!). Helmets and lamps are available.

Siga los pasos de los mineros del siglo XIX como si estuviera allí El recorrido incluye una visita a la gran mina (¡400 m de largo!). Hay cascos y lámparas disponibles.

Auf den Spuren der Bergleute des 19. Jahrhunderts, als ob Sie dabei wären! Der Ausflug beinhaltet die Besichtigung der großen Mine (400 m lang!). Verleih von Helmen und Lampen.

Mise à jour le 2023-02-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay