2022-08-11 14:00:00 – 2022-08-11 16:30:00

Bourache et Coquelicot : balade contée
Sées
2022-08-11 14:00:00 – 16:30:00

Lorsque le vent souffle dans les feuillages, les herbes, les buissons et les arbres murmurent. Pour les entendre, vous devez vous approcher tout près deux. A force de parcourir le bocage pour cueillir les plantes sauvages, j'en ai entendu des histoires ! Suivez-moi , en chemin je vais vous en faire découvrir quelques-unes.

