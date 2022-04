Bourache et Coquelicot : balade contée Sées, 22 mai 2021, Sées.

2021-05-22 – 2021-05-22

Sées Orne

Anne de Bourrache et Coquelicot vous emmène en balade pour vous faire partager son amour des plantes sauvages et de la cueillette buissonnière. Renouer avec des gestes et des savoirs ancestraux, observer, sentir… Anne vous présentera des plantes, leurs propriétés et utilisations. Et pour vous étonner, nous dégusterons en chemin des biscuits aux saveurs sauvages.

