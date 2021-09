Rezé Médiathèque-Espace Diderot Loire-Atlantique, Nantes Bouquin’heure Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pour les 9-12 ans Inscription en septembre/octobre Une fois par mois, la boîte rouge devient le repère d'aventuriers-lecteurs et seuls les membres qui détiennent le mot de passe peuvent participer aux échanges orchestrés par deux bibliothécaires.Ça discute beaucoup, ça parle fort parfois et ça rit souvent ! Le principe ? les enfants lisent des romans récemment publiés, donnent leurs avis et élisent à la fin de l'année leur livre préféré – sans compter quelques surprises… Dans la boîte rouge (Mezzanine) Sur inscription auprès des bibliothécaires jeunesse, en mezzanine

Médiathèque-Espace Diderot Adresse 1 Place Lucien Le Meut Ville Rezé Age maximum Pour les 9-12 ans