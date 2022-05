BOUQUINERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

BOUQUINERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre, 26 juin 2022, Sucé-sur-Erdre. BOUQUINERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre

2022-06-26 11:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique EUR L’association Animations Sucéennes organise une “Bouquinerie “Sucéenne sur le port de 11h00 à 18h00 .

Inscription au bureau de l’Office de Tourisme. 5€ l’emplacement Bourse aux Livres sur le port de Sucé-Sur-Erdre +33 2 40 77 70 66 L’association Animations Sucéennes organise une “Bouquinerie “Sucéenne sur le port de 11h00 à 18h00 .

Inscription au bureau de l’Office de Tourisme. 5€ l’emplacement Sucé-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Ville Sucé-sur-Erdre lieuville Sucé-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

BOUQUINERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre 2022-06-26 was last modified: by BOUQUINERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre 26 juin 2022 Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique