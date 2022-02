Bouquet musical de Tchaikovsky à Rachmaninov Église Saint-Hippolyte, 25 février 2022, Venelles.

Bouquet musical de Tchaikovsky à Rachmaninov

Église Saint-Hippolyte, le vendredi 25 février à 20:30

Sur scène, ce trio de musiciens remarquables excelle dans le répertoire des grands chefs-d’oeuvres de la musique classique russe en y apportant une intensité singulière et une réelle profondeur d?âme. un concert à ne pas manquer ! La musique russe est une des plus sensibles et expressives du répertoire romantique. Tchaïkovsky et Rachmaninov en sont deux des plus illustres représentants. Leurs œuvres révèlent leur âme slave et témoignent de leur vie tourmentée. Pour servir ces deux géants de la musique et en collaboration avec le festival Les Nuits Pianistiques, Da-Min Kim, Jean-Baptiste Maizières et Nicolas Bourdoncle, trois jeunes et brillants musiciens se réunissent pour une soirée inoubliable. Entrée avec pass sanitaire ou vaccinal en fonction de l’évolution de la réglementation Pour acheter vos billets : [https://bit.ly/3K7Fbhq](https://bit.ly/3K7Fbhq) Plus d’infos : 04 42 54 93 10 / [culture.animation@venelles.fr](mailto:culture.animation@venelles.fr)

De 5 à 11€

Église Saint-Hippolyte 34 AV Maurice Plantier, 13770 Venelles Venelles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:00:00