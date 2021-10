BOUQUET FINAL Le TALUS, 31 octobre 2021, Marseille.

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com)des der qui clôture la saison c’est une spéciale Halloween avec un évènement MAGIQUE Cette fois ça va être l’explosion artistique et orgasmique avec du Stand-up, de la Marionnette, du Théâtre, de la Poésie, de la Cartomancie, de la Peinture, une Performance, une Déambulation, une Expo et un DJ Set. BOUQUET FINAL (en résumé ça donne) : Des rires, des larmes, des pieds qui tapent et des bouchent qui s’embrassent De la bonne bière, du bon vin, des bons jus et des bons plats éthiques. Et l’entrée est à prix libre ? Mais que demande le peuple ! Le 31 octobre, laissez-vous guider par un dîner-spectacle-teuf unique en son non-être , l’occasion pour vous de laisser exprimer votre folie et de sortir vos plus fou costumes ———————————————————————————————————— La Poésie Potagère du Talus accueille le vivier Marseillais des Arts de la Scène et de la Fête ▬ Entrée sur le site à prix libre, conscient et conseillé (10 €uros) ▬ Pensez à prendre de la monnaie (plein de monnaie) pour le chapeau des artistes Ouverture des portes à 15h ———————————————————————————————————— ▬▬Déroulé de la soirée du Dimanche 31 Octobre ▬▬ 16h : Ouverture du bar et des festivités 17h : Stand-up (Samy & Anaëlle) 17h30 : Garçon ! 18h : Stand-up (Sofiane & Bedou) 18h30 : Les Lectures [z] électroniques et horrifiques 19h : La mastication des morts / Déambulation 20h : PAUSE 20h30 : Playback FM 21h-00h : Médusa // DJette Set (& autres surprises) ▬▬▬▬▬▬ Tarif ▬▬▬▬▬▬ Prix libre et conscient (N’oubliez pas des espèces pour le chapeau des artistes !) ▬▬▬▬▬ Restauration ▬▬▬▬▬ Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. ▬▬▬▬▬ Buvette ▬▬▬▬▬ – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2021 : 6€ Annuelle RSA 2021 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée ▬▬▬▬▬ Covid 19 ▬▬▬▬▬ – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. ▬▬▬▬▬▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬▬▬▬▬▬ 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. >www.letalus.com >[https://www.instagram.com/letalusmarseille](https://www.instagram.com/letalusmarseille)

