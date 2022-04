BOUQUET DE PRINTEMPS Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: 44250

Saint-Brevin-les-Pins

BOUQUET DE PRINTEMPS Saint-Brevin-les-Pins, 30 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins. BOUQUET DE PRINTEMPS Salle des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle des Roches Avenue Jules Verne

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Exposition de peintures et de sculptures de 18 artistes régionaux. averty44@orange.fr +33 2 40 27 36 53 Exposition de peintures et de sculptures de 18 artistes régionaux. Salle des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: 44250, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Salle des Roches Avenue Jules Verne Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Salle des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Departement 44250

Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brevin-les-pins/

BOUQUET DE PRINTEMPS Saint-Brevin-les-Pins 2022-04-30 was last modified: by BOUQUET DE PRINTEMPS Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 30 avril 2022 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins 44250