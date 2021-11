Bouquet de contes Ploëzal, 30 novembre 2021, Ploëzal.

En ces temps de fêtes, Christiane-Midawa Vitard conteuse, propose un bouquet de contes aux couleurs et parfums de Bretagne, d’Afrique et d’ailleurs. Une grande promenade au cœur d’histoires du monde pour tous les âges et toutes oreilles gourmandes. Un bon moment pour écouter, rire et chanter, se laisser attendrir et rêver. Les contes sont enveloppés d’un peu de musique. Le billet d’entrée au spectacle donne accès au château et à l’exposition pop-up de Paul Rouillac. (Pass sanitaire exigé)

chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr +33 2 96 95 62 35 http://www.larochejagu.fr/

