du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village des Santons Boufigue avait toujours une histoire à dire. C’est qu’il était très vieux et c’était lui la mémoire du village. Alors on venait s’assoir à l’ombre du micocoulier où il racontait ses histoires Village des Santons 16 avenue antide boyer 13400 Aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

