Lectures ——– **Yasmina Louaïl** **Dans le cadre du festival Le Printemps des poètes** Pour présager de l’avenir, les femmes d’Alger ont créé la Bouqala, un rite de poésie. L’autrice s’en est inspirée pour créer un rite-spectacle, de poésie et de conte, non pas pour présager de l’avenir mais pour que chacun éclaire librement sa vie en lui-même ou en public. Orale et anonyme dans la Bouqala traditionnelle, la poésie qu’elle propose est celle d’auteurs connus ou méconnus, à la découverte de textes d’une époque… d’une région dans le monde. **Mise en scène et création** Yasmina Louaïl

Entrée libre dans la limite des places disponibles (sur réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T15:00:00 2022-03-25T16:59:00

