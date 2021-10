Marseille Bounce Bouches-du-Rhône, Marseille Bounce Queen x Dj SOS x Soon Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le week-end à peine terminé, pas le temps de se relâcher, on continue de vous régaler ! #BounceQueen !! VENDREDI 29 OCTOBRE 2K21 Après avoir voyagé musicalement vendredi dernier pour inaugurer cette période de vacances. Encore une fois, les Ladies prennent le contrôle du Bounce ! Pour l’occasion, le son sera spécialement orienté pour vous mesdames et mesdemoiselles ! Messieurs, préparez vous, les filles prennent le pouvoir ce vendredi ! =======>>>>>> WARNING ! >>>>> Aux platines : Dj SOS from PARIS ! Dj Soon ( Bounce Club ) Vous risquez d’en prendre plein les oreilles et plein les yeux, bref on se voit vendredi ! ● INFORMATIONS : Gratuit jusqu’a minuit! 10€ avec une consommation Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06 ♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

