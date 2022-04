Bounce Queen ! Soon x Kamel Night Bounce, 8 avril 2022, Marseille.

Bounce Queen ! Soon x Kamel Night

Bounce, le vendredi 8 avril à 23:00

Après la folie de vendredi et le feu mis par Kamel et Soon, on se devait de vous donner encore plus de sport. Du coup ce vendredi nous mettons les Ladies à l’honneur #BounceQueen ! Pour l’occasion, le son sera spécialement orienté pour vous mesdames et mesdemoiselles, de Beyonce à Shenseea en passant Cardi ou Saweetie, ce sera du son spécial Ladies ! Messieurs, préparez vous, les filles prennent le pouvoir ce vendredi ! Vous risquez d’en prendre plein les oreilles et plein les yeux, les sons hip-hop, dancehall et afrobeat girly les plus lourds seront mixés par : Soon & Kamel Night ! ● INFORMATIONS : Gratuit jusqu’a minuit! 10€ avec une consommation Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06

♫CLUBBING♫

Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T23:00:00 2022-04-08T04:00:00