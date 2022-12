C Marseille BB ! AndyMan X KamelNight X McFly Bounce, 1 décembre 2022, Marseille.

♫CLUBBING♫

Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

STUDENTS, You’ re Welcomed !!!!

LES JEUDIS « C MARSEILLE BB »

CONTINUENT ET SE METTENT EN MODE ÉTUDIANTS !!

CE JEUDI 1 DÉCEMBRE 2K22 !

C’est la rentrée et votre club préféré a décidé d’élargir son horizon, vous voir seulement le week-end ne nous suffit pas, du coup, les soirées du jeudi #CMarseilleBB font leur grand retour et se mettent à l’heure étudiantes !

C Marseille BB !!!

Pas besoin de long résumé, c’est pas la capitale, non c’est Marseille bébé !

Présentation simple : une soirée qui respire Marseille en plein coeur du Vieux-Port, une forte envie de faire la fête comme des fadas avec vous sur les meilleurs sons hip-hop/urbains locaux et d’ailleurs. Une petite touche Afro latino sera bien évidemment de la partie !

Aux platines nous avons choisi un trio inédit mais qui représente parfaitement notre chère ville :

Andyman, dj que l’on ne présente plus tant il a enflammé les dancefloor de France et de Navarre.

Kevin Mcfly, autre grand brûleur de club local qui sait aussi exporter son talent dans le reste du pays !

Kamel Night, symbole du Bounce Club, ambianceur reconnu et personnage incontournable de vos nuits marseillaises!

Bref tout ce qu’il vous faut pour passer les meilleures soirées de votre vie !

● INFORMATIONS :

FORMULE SPÉCIALE ÉTUDIANTS GRATUIT AVANT 1H SUR PRÉSENTATION DE CARTE

BOTEILLES À PARTIR DE 80€

Gratuit POUR TOUS jusqu’a minuit!

10€ avec une consommation

Parking : cours d’Estienne d’Orves

Métro : Vieux Port

Réservation au 06 13 35 12 06



