Saturday Bounce ! Chief P X KamelNight X Soon Bounce Marseille

Marseille

Saturday Bounce ! Chief P X KamelNight X Soon Samedi 26 novembre, 23h00 Bounce

10 / 15€

♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Ce samedi le #Bounce reçoit ( encore ! ) une référence nationale du deejaying :

Chief P ( Paris )

présentation :

P. akaChiefP.

découvre le monde de la musique très jeune,grâce à son frère aîné qui est dj,et s’identifie tout naturellement à la culture HIPHOP dans laquelle ila été bercé.

Un soir d’été 2006, il a l’opportunité de se mesurer aux djs parisiens, et mixe dans son premier club.

Doté d’un esprit challenger,il se met au défi de faire découvrir son talent musical au monde de la nuit, certains le surnomment “Dj Brand New”

Il se fait aussitôt remarquer pour sa technicité et ses sets pointus,et commence à mixer dans les plus grands clubs de Paris, aux cotés des djs les plus renommés de la capitale.

En dehors de ses choix musicaux, il se démarque de par son sérieux, son intégrité et

sa capacité d’adaptation très rapide,choses que savent apprécier les professionnels du milieu. P , continue à sillonner la France ,L’Europe mais aussi L’Afrique. Le meilleur reste donc à venir.

Bien évidemment il sera accompagné de nos piliers, Dj Soon & KamelNight !

====>>> 10€ avant minuit, après minuit 15 € pour tous.

Parking : cours d’Estienne d’Orves

Métro : Vieux Port

Réservation au 06 13 35 12 06

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T23:00:00+01:00

2022-11-27T04:00:00+01:00

