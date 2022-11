Sarurday Bounce ! DJ Yas X Soon Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sarurday Bounce ! DJ Yas X Soon Bounce, 19 novembre 2022, Marseille. Sarurday Bounce ! DJ Yas X Soon Samedi 19 novembre, 23h00 Bounce ♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Après un Week end incroyable, on se retrouve samedi avec un guest incroyable aux platines !

Ce samedi le #Bounce reçoit ( encore ! ) une référence nationale du deejaying :

DJ YAS ( WoneCrew / Montpellier )

Pilier des nuits montpelliéraines, membre historique du célèbre WoneCrew, retourneur de dancefloor professionnel et technicien aguerri, c’est avec un grand plaisir que nous recevons à nouveau Yas. Préparez vous à transpirer toute la nuit, un seul mot d’ordre : Let’s have A Party !!

Aux platines :

DJ Soon

Dj Yas ( Wone Crew/Montpellier )

Heythem on the mic !

10€ avant minuit, après minuit 15 € pour tous.

Parking : cours d’Estienne d’Orves

Métro : Vieux Port

Réservation au 06 13 35 12 06

