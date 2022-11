KamelNight B.Day edtion ! Kamel Night X Soon Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

KamelNight B.Day edtion ! Kamel Night X Soon Bounce, 18 novembre 2022, Marseille. KamelNight B.Day edtion ! Kamel Night X Soon Vendredi 18 novembre, 23h00 Bounce ♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Warning : C’est le KamelNight B.day !

Mesdames, Mesdemoiselles, nous vous demandons de nous accorder toutes votre attention, samedi nous avons besoin de vous et de votre capacité à remuer votre arrière train et à élever celui-ci le plus haut possible.

Bref ce samedi, les fessiers vont toucher le ciel !!

SAVE THE DATE : VENDREDI 18 NOVEMBRE 2K22 !!!!

Music :

Dj Soon

Dj KamelNight

PAF : FREE FOR LADIES avant minuit/15€ après minuit avec conso

Parking : cours d’Estienne d’Orves

Métro : Vieux Port

Réservation au 06 13 35 12 06

