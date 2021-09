Bounce Club présente : DJ T-Sia Bounce, 1 octobre 2021, Marseille.

Bounce Club présente : DJ T-Sia

Bounce, le vendredi 1 octobre à 23:00

Attention big event, ce vendredi 1 octobre 2K21, votre club préféré fait son update et te propose une programmation de haut niveau ! On commence donc le week-end en beauté et avec une touche féminine en accueillant Dj T-Sia. Présentation de cette artiste au talent reconnu et apprécié au niveau national et international: Vice-championne du Redbull 3style en 2018, elle écume les clubs de France et du monde depuis quelques années avec succès et retourne régulièrement les dancefloor avec une aisance déconcertante. Elle est aussi une danseuse hip-hop de haut niveau qui a participé à de nombreux évènements dans ce domaine. Le menu musical sera composé de gros sons hip-hop,dancehall, latino et afro beat pour le plus grand plaisir de vos oreilles Elle sera bien évidemment accompagnée par Dj Soon. Bref RDV le VENDREDI 1 OCTOBRE au Bounce Club ! [https://www.youtube.com/watch?v=aSnZZS_MC7A](https://www.youtube.com/watch?v=aSnZZS_MC7A) Instagram : [https://www.instagram.com/t_sia_/?hl=fr](https://www.instagram.com/t_sia_/?hl=fr) ● INFORMATIONS : Gratuit jusqu’a minuit! 10€ avec une consommation Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06

♫CLUBBING♫

Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T23:00:00 2021-10-01T04:00:00