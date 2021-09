Bounce Club présente : Dj Ayane Bounce, 2 octobre 2021, Marseille.

Nouvelle saison et donc, nouvelle programmation, votre club se met en mode 2.0 et décide de vous proposer chaque week-end des djs différents afin d’assouvir votre soif de fête et de nouveauté. Bref, ce samedi 2 octobre 2K21, c’est une autre femme qui prendra le contrôle du dancefloor et pas n’importe qui, puisque c’est LA dj qui monte sur la capitale, en France et même à l’international : DJ AYANE Présentation : personnalité incontournable des évènements phares du milieu urbain, AYANE vous ambiance par ses mixs marqués par ses influences allant du hip-hop à l’electro en passant par l’Afrobeat. Animatrice ayant son show radio sur Mouv’, sa technique et son charme ont fait sa réputation depuis plus de 10 ans aux quatre coins du globe. Elle a aussi mixé pour les plus grandes marques telles que PUMA, IKKS ou encore Pretty Little Thing. Elle comptabilise une centaine de performances aux côtés d’artistes tels que Tayc, Tyga, Soprano ou encore French Montana. Elle sera épaulé pour cette soirée par Dj Soon ( Bounce Club ) Bref la nuit s’annonce explosive ! RDV le SAMEDI 2 OCTOBRE 2K21 ! Instagram : [https://www.instagram.com/dj_ayane/?hl=fr](https://www.instagram.com/dj_ayane/?hl=fr) PAF : 10€ avant minuit avec conso /15€ après minuit avec conso Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06

♫CLUBBING♫

Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-10-02T23:00:00 2021-10-02T04:00:00