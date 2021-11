Rosny-sous-Bois Théâtre et Cinéma Georges Simenon île de France, Rosny-sous-Bois Bounce Back Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: île de France

Danse, basket-ball et musique Chorégraphe franco-américaine, Christina Towle s’est formée auprès de Merce Cunningham. Elle nous convie sur le terrain de jeu de Bounce Back, sa dernière création qui allie danse contemporaine, musique live et basket-ball. Trois interprètes, autant danseurs que grands sportifs, se réunissent autour d’un ballon rond et tout le match va se jouer là, dans les rebonds de leurs relations. Bienveillance, camaraderie, esquive, fuite ou résistance, c’est dans le chaos que s’organisent les règles d’un dialogue constant entre la force et l’écoute. Mais comment maintenir une harmonie, la clé qui fera gagner l’équipe toute entière ? Kikuvo Compagnie / Création 2021 / 50 min / À partir de 7 ans En + : Atelier parent-enfant “Freestyle basket” de 10h30 à 12h30 GRATUIT sur réservation. Dès 7 ans, venez découvrir la musicalité d’un ballon de basket dans cet atelier mêlant musique, danse et freestyle ! Spectacles -> Danse Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot Rosny-sous-Bois 93110

