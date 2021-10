Bounce Back – Christina Towle Studio Le Regard du Cygne, 9 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 20h à 20h45

Le mardi 9 novembre 2021

de 14h à 14h45

payant

Christina Towle nous convie sur le terrain de jeu de Bounce Back, sa nouvelle création qui allie danse contemporaine, musique live et basket-ball.

Trois interprètes autant danseurs que grands sportifs se réunissent autour d’un ballon rond, et tout le match va se jouer là, dans les rebonds de leurs relations. Bienveillance, camaraderie, esquive, fuite ou résistance, c’est dans le chaos que s’organisent les règles d’un dialogue constant entre la force et l’écoute. Mais comment maintenir une harmonie, la clé qui fera gagner l’équipe toute entière ?

Franco-américaine, CHRISTINA TOWLE s’est formée auprès de Merce Cunningham. Comme chorégraphe, elle puise dans le geste sportif afin de créer une danse marquée par la respiration, l’attention, et l’énergie. Depuis 2019, elle est programmatrice au Regard du Cygne.

Distribution

Chorégraphie et conception Christina Towle / Interprétation Joël Beauvois, Guillaume Chan Ton, Dalila Cortes et Sylvain Ollivier / Coach Basketball Sylvain Lauret et Charly Melloul / Création musicale et Musique Live Sylvain Ollivier / Scénographie Sylvain Dufour / Costumes Sylvain Dufour / Mentorat dans le cadre de Les Femmes sont là Christine Bastin

Crédits

Co-productions : Conservatoire Françis Poulenc soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis, Théâtre & Cinéma Georges Simenon de Rosny-sous-bois, Ville de Rosny-sous-bois, Aide à la Résidence Territoriale – Département de la Seine-Saint-Denis – 2020-2021, Aide à la création Région Île-de-France, Aide au Jury de Réalisation Particulières du Conseil Départemental, DRAC Ile-de-France Aide à la Création et Le Regard du Cygne. / Partenaires : Mise à disposition studio Centre Culturel de Houdremont-La Courneuve, La Maison des Jonglages, Le Carreau du Temple, Résidence en simple prêt, CDC-La Briqueterie et La Ferme du Buisson.

Spectacles -> Danse

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 : Pixérécourt



Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 #4 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne 0143585593 info@leregarducygne.com

Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-11-09T20:00:00+01:00_2021-11-09T20:45:00+01:00;2021-11-09T14:00:00+01:00_2021-11-09T14:45:00+01:00

© Timothée Lejolivet