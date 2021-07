Bounce Back – basket, musique et danse Terrain Sportif, 18 août 2021-18 août 2021, Paris.

Bounce Back (création 2021) – création tout public à partir de 7 ans pour 4 interprètes PRESENTER DANS LE CADRE DE l’HYPER FESTIVAL / Mairie de Paris 45 min Chorégraphie et conception/ Christina Towle Interprétation/ Joel Beauvois, Guillaume Chan Ton, et Dalila Cortes Coach Basketball et collaboration chorégraphique/ Sylvain Lauret + Charley Melloul Création musicale, Musique Live et Interprétation/ Sylvain Olliver Scénographie, Lumière et Costumes/ Sylvain Dufour en collaboration avec Christina Towle Ce projet de création invite un trio d’interprètes pluridisciplinaires – à la fois musicien, danseur et basketteur – à partager le plateau et à se rencontrer autour d’un ballon de basket. Le ballon devient vecteur de relation à l’intérieur du groupe, son envoi et sa réception deviennent leur seule façon d’interagir l’un avec l’autre. Avec la contrainte de cette action, les trois danseurs se rencontrent sur le plateau et entament un match qui se construit par la traversée de différents situations relationnelles – la compétition, le défi physique, la fuite, l’esquive, le jeu rythmique, la rupture temporelle, la conquête spatiale et la complicité. La chorégraphie explore comment ce geste simple peut être multiple, quand il se teint de différentes qualités de tension – relâchement, amortissement, raideur, allongement, résistance, et de diverses attentions – bienveillance, camaraderie, défi ou malveillance. Projet soutenu par l’Été Culturel / DRAC Ile-de-France. Co-productions/Résidence de recherche 2018-2019 au Conservatoire Françis Poulenc soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis (93), Théâtre & Cinéma Georges Simenon de Rosny-sous-bois (93), et La Ville de Rosny-sous-bois (93), Aide à la Résidence Territoriale – Département de la Seine-Saint-Denis (93) 2020-2021, Aide à la création Région Île-de-France, Aide au Jury de Réalisation Particulières du Conseil Départemental 94, DRAC Ile-de-France Aide à la Création Partenaires/Mise à disposition studio Centre Culturel de Houdremont/La Courneuve (93) & La Maison des Jonglages (93), Le Carreau du Temple (75), Le Regard du Cygne (75), Résidence en simple prêt, CDC/La Briqueterie (94) et La Ferme du Buisson (94)

