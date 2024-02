Bounce Back – Basket, Musique et Danse Maison du Théâtre et de la Danse, Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine, vendredi 31 mai 2024.

Bounce Back – Basket, Musique et Danse Que produit la rencontre du basket et de la danse contemporaine ? Un joyeux et percutant mélange qui nous parle de notre rapport au collectif ! Vendredi 31 mai, 14h30, 20h00 Maison du Théâtre et de la Danse, Épinay-sur-Seine Tarif plein : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Que produit la rencontre du basket et de la danse contemporaine ? Un joyeux et percutant mélange qui nous parle de notre rapport au collectif ! La chorégraphe franco-américaine Christina Towle réunit quatre danseurs-basketteurs-musiciens pour un match endiablé qui peut se jouer aussi bien dans un théâtre que dans un gymnase ou sur un terrain de sport en extérieur. Sur une musique électro jouée en live par le DJ Sylvain Olliver les interprètes traversent les états de tension, de complicité et d’élan que connaissent les sportifs. Dans un écho ludique à nos rapports sociaux, Bounce back agit comme une métaphore de nos relations humaines. Comment l’individu s’inscrit-il dans le collectif ? Cette dream team bondissante offre une ode fantastique à l’esprit d’équipe !

– Milena Forest

Maison du Théâtre et de la Danse, Épinay-sur-Seine 75-81 Av. de la Marne, 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Les Mobiles-La Briche-Les Béatus-Blumenthal Seine-Saint-Denis Île-de-France

danse basket

Elena Tourbone