Chantier nature Boumourt, 27 septembre 2023, Boumourt.

Boumourt,Pyrénées-Atlantiques

Chantier bénévole consistant à la restauration d’une lande humide sur le site des landes humides du bois de la Seube géré par le Conservatoire. Ce chantier consistera en la couple de ligneux, l’arrachage de touradons de molinie ou l’étrépage..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 16:00:00. EUR.

Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Volunteer workcamp to restore a wet heathland on the wet heathland site of the Bois de la Seube managed by the Conservatoire. The work will involve removing woody vegetation, pulling up mullein tussocks and removing the stubble.

Campo de trabajo de voluntarios para restaurar un páramo húmedo del bosque de Seube, gestionado por el Conservatorio. El trabajo consistirá en eliminar la vegetación leñosa, arrancar los matojos de gordolobo y espigar.

Freiwilliger Arbeitseinsatz zur Wiederherstellung eines feuchten Heidelandes auf dem Gelände der feuchten Heiden des Bois de la Seube, das vom Conservatoire verwaltet wird. Das Projekt umfasst das Entfernen von Gehölzen, das Ausreißen von Pfeifengrasbüscheln oder das Auskämmen.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Coeur de Béarn