Fêtes locales Boumourt, 23 juillet 2023, Boumourt.

Boumourt,Pyrénées-Atlantiques

Messe suivie de la cérémonie au monument aux morts et du vin d’honneur animé par la lyre arzacquoise. Grillades et activités diverses..

Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mass followed by a ceremony at the war memorial and a vin d’honneur hosted by the Lyre Arzacquoise. Grill and other activities.

Misa seguida de una ceremonia en el memorial de guerra y una recepción ofrecida por la Lira Arzacoise. Parrilladas y actividades diversas.

Messe, gefolgt von der Zeremonie am Kriegsdenkmal und dem Ehrenwein, der von der Lyre Arzacquoise musikalisch umrahmt wird. Grillen und verschiedene Aktivitäten.

