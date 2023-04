Marché fermier 62 chemin Pagnou, 17 juin 2023, Boumourt.

Présence d’artisans et producteurs.

19h Soirée festive autour de tapas.

21h Animation musicale avec l’orchestre ISIS..

2023-06-17

62 chemin Pagnou L’Esbariade

Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Presence of craftsmen and producers.

7pm Festive evening around tapas.

9pm Musical entertainment with the ISIS band.

Presencia de artesanos y productores.

19 h Velada festiva con tapas.

21.00 h Animación musical con la banda ISIS.

Anwesenheit von Handwerkern und Produzenten.

19 Uhr Festlicher Abend mit Tapas.

21 Uhr Musikalische Unterhaltung mit dem ISIS-Orchester.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Coeur de Béarn