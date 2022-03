Boum tout seul Marseille 6e Arrondissement, 4 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Boum tout seul Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement

2022-03-04 – 2022-03-05 Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Boum parle de ce désir de devenir quelqu’un, d’exister auprès des autres. Il tente, sous la lumière, d’être libre, d’être tel qu’il est malgré ce que l’extérieur attend de lui. Peut-être qu’il est important de prendre le temps, dans ce monde où tout va très vite, où tout se numérise, de ralentir, de chercher en soi sans s’identifier à ce tourbillon, et de choisir cette part de nous, cette part unique et vraie qui guide et qui fait Boum !



De et avec Charlotte Fert et Stevan Jobert

Cie La Polyvolante



Clown

Tout public (accessible aux enfants à partir de 8 ans)

Durée du spectacle : 50 min

Boum est un désir à lui tout seul. Il a un rêve et il entre sur le plateau pour tenter sa chance.

http://www.theatre-mariejeanne.com/

