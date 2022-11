Boum pour enfants et parents Trosly-Breuil Trosly-Breuil Catégories d’évènement: Oise

Trosly-Breuil

Boum pour enfants et parents Trosly-Breuil, 3 décembre 2022, Trosly-Breuil. Boum pour enfants et parents

23 route de Reims Trosly-Breuil Oise

2022-12-03 – 2022-12-03 Trosly-Breuil

Oise Trosly-Breuil L’association Artsenfolie et l’Association des parents d’élèves de Trosly Breuil vous proposent pour le Téléthon une boom pour enfants et adultes

le samedi 03 décembre 2022 de 14h00 à 18h00 à la salle communale de Trosly-Breuil. Le prix de l’entrée est libre mais un minimum de 2€ vous sera demandé.

Buvette sur place : les parents qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau qui sera vendu au profit du Téléthon.

Tous les bénéfices de l’événement iront à l’AFM Téléthon. La boom est ouverte à tous, venez nombreux et nombreuses ! L’association Artsenfolie et l’Association des parents d’élèves de Trosly Breuil vous proposent pour le Téléthon une boom pour enfants et adultes

le samedi 03 décembre 2022 de 14h00 à 18h00 à la salle communale de Trosly-Breuil. Le prix de l’entrée est libre mais un minimum de 2€ vous sera demandé.

Buvette sur place : les parents qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau qui sera vendu au profit du Téléthon.

Tous les bénéfices de l’événement iront à l’AFM Téléthon. La boom est ouverte à tous, venez nombreux et nombreuses ! emilie60280@gmail.com Trosly-Breuil

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Trosly-Breuil Autres Lieu Trosly-Breuil Adresse 23 route de Reims Trosly-Breuil Oise Ville Trosly-Breuil lieuville Trosly-Breuil Departement Oise

Trosly-Breuil Trosly-Breuil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trosly-breuil/

Boum pour enfants et parents Trosly-Breuil 2022-12-03 was last modified: by Boum pour enfants et parents Trosly-Breuil Trosly-Breuil 3 décembre 2022 23 route de Reims Trosly-Breuil Oise Oise Trosly-Breuil

Trosly-Breuil Oise