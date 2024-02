Boum Party Déguisée Montgaillard, vendredi 16 février 2024.

Boum Party Déguisée Montgaillard Landes

L’APE Fargues-Montgaillard organise une Boum Party pour petits et grands.

Au programme animation Juste Dance et Karaoké

Buvette et Pizza Party en vente sur place.

Venez nombreux !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16 22:30:00

salle des sports

Montgaillard 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.fargues.montgaillard@gmail.com

