BOUM MON BOEUF L’Oppidum,367,route de Pont-de-Rhaud, 17 novembre 2021, Cornillon-Confoux.

La Roda – Duo Luzi Nascimento À partir de 5 ans Un bœuf sur le toit ? En voilà une drôle d’histoire ! Il ne manquerait plus qu’une guitare et une mandoline se mettent à faire un bœuf… Puisant dans des références variées, le titre du spectacle est un hommage direct à Darius Milhaud compositeur aixois qui passa quelques années de sa vie au Brésil. Claire Luzi et Cristiano Nascimento invitent petits et grands à la découverte d’une curieuse histoire bovine qui relie le passé et le présent. Passant allègrement du français au portugais brésilien, le duo alterne compositions originales et reprises adaptées tout spécialement pour les plus petits, le tout sur un délicieux parfum de samba.

6€

♫♫♫

