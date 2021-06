Boum mon bœuf, Concert conté Bibliothèque Méjanes, 12 juin 2021-12 juin 2021, Aix-en-Provence.

Bibliothèque Méjanes, le samedi 12 juin à 15:00

Boum mon bœuf Spectacle musical proposé par La Roda Une mandoline et une guitare qui font le bœuf, des chansons originales, un bœuf enchanté du Brésil, une mélodie nostalgique de Darius Milhaud, un bœuf sur un toit, une samba carnaval, voici les ingrédients de ce spectacle musical ! Claire Luzi et Cristiano Nascimento invitent petit·e·s et grand·e·s à la découverte d’une curieuse histoire bovine qui relie le passé, le présent, la France et le Brésil, la musique classique avec la musique populaire, tout en nourrissant l’imaginaire avec humour et poésie… La bibliothèque Méjanes – Allumettes Espace Arts, littérature et jeune public Tout public à partir de 5 ans Pour en savoir + c’est par ici: [https://www.laroda.fr/](https://www.laroda.fr/) Teaser de l’événement: [https://youtu.be/SlblCnFrwJs](https://youtu.be/SlblCnFrwJs)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Méjanes 8-10 rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



2021-06-12T15:00:00 2021-06-12T16:30:00