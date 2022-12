Boum Hip-Hop – La Boum des boumboxers Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Boum Hip-Hop – La Boum des boumboxers Quimperlé, 19 février 2023, Quimperlé . Boum Hip-Hop – La Boum des boumboxers Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult Quimperlé Finistère Espace Benoîte Groult Avenue du Coat-Kaër

2023-02-19 16:30:00 – 2023-02-19

Espace Benoîte Groult Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé

Finistère En famille, dès 5 ans.

Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à New-York… Et tout ça en plein après-midi, juste pour être frais pour le contrôle de maths du lendemain ?

Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son.

Attendez-vous à lâcher prise : cette boum est une suite d’animations explosives pour faire bouger quel que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy. Prévente en ligne sur billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme. culture@quimperle.bzh +33 2 98 96 37 37 https://www.quimperle.bzh/ Espace Benoîte Groult Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère Espace Benoîte Groult Avenue du Coat-Kaër Ville Quimperlé lieuville Espace Benoîte Groult Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Boum Hip-Hop – La Boum des boumboxers Quimperlé 2023-02-19 was last modified: by Boum Hip-Hop – La Boum des boumboxers Quimperlé Quimperlé 19 février 2023 Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult Quimperlé Finistère finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère