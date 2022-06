BOUM ELECTRO « LES HITS DU MOMENT » Boulogne-sur-Mer, 18 juin 2022, Boulogne-sur-Mer.

BOUM ELECTRO « LES HITS DU MOMENT » place d’Argentine Boulogne-sur-Mer

2022-06-18 – 2022-06-18

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200

Boulogne-sur-Mer APERO-DANSANT POUR PETITS ET GRANDS – AVEC DJ JOS (PROLIFIK) / EN PARTENARIAT AVEC LE NAUTILUS

Le Carré SAM et le centre socio-culturel Nautilus s’associent pour vous proposer une soirée festive à partager en famille ou entre amis : une Boum Electro pour petits et grands, où parents et enfants pourront s’amuser ensemble au son des tubes du moment.

En extérieur sur l’esplanade devant le Carré ou en intérieur selon la météo, Dj JOS du collectif PROLIFIK sera aux platines pour animer cette soirée.

Au programme : pas prise de tête mais du lâcher-prise, du bon son et de bons moments en perspective ;) !

Et pour l’occasion, avec la collaboration de l’atelier cuisine du Nautilus, un espace bar & grignotage gratuit sera mis en place.

Warm-up & animations : dès 17h30

Début de la Boum : 18h30

Fin : 21h

En marge de la Boum Electro : à 16h, le Carré SAM accueillera le spectacle de fin d’année des ateliers cirque, musique… du Nautilus. C’est gratuit sur réservation au près du Nautilus au 03.21.30.83.89.

INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer

Du mardi au samedi de 13h à 19h

Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

+33 3 21 30 47 04

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer

